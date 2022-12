Caro voli per la Sicilia sotto Natale | l’Antitrust indaga su Ryanair | Easyjet e Wizz Air | «Possibile cartello sui prezzi»

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 dicembre 2022)ha avviato un’istruttoria contro alcune compagnie aeree per capire se abbiano distorto la concorrenza aumentando idei biglietti aerei sulle tratte per la. Le compagnie nel mirino sonoAir ee le tratte coinvolte riguardano in particolare iper Catania e Palermo in partenza dalle grandi città del centro-nord – Roma, Milano, Torino, Bologna – nel periodo delle festività natalizie. Il procedimento avviato dalarriva a seguito di un esposto che ha presentato il Codaconslo scorso 13 dicembre, denunciando come le distorsioni dei«risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell’attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di ...