Caro Porro | caccia al tesoro | trovato nello scaffale basso e meno illuminato

(Di venerdì 23 dicembre 2022)Nicola, a Firenze, piazza s.Ambrogio in libreria piccola ma fornita, Centrolibri, chiesto e ottenuto subito! Angela Buongiorno dott., a Brescia, dopo aver visitato due piccole librerie che lo avevano già esaurito, mi reco scettico alla Feltrinelli in corso Zanardelli, dove mi informano che delle copie sono presenti. Le vado a cercare nella sezione “novità”, erapiù, ma c’erano ancora quattro o cinque copie. Lo prendo e lo porto in cassa dove lo pago mentre il commesso mi dice “ah l’ha?” con forse una certa punta di disappunto. Non vorrei pensar male, ma erano molto meglio esposti altri libri ‘de sinistra’ che “novità” non sono più da parecchio tempo. Comunque già letto fino all’ultima riga, ...

Nicola Porro

La libreria ne era abbastanza fornita per fortuna! Stefania&Massimiliano, non mi metto a fare la caccia al tesoro. Il libro l'ho prenotato su Amazon e mi è arrivato il primo giorno di ..., non sono tutti cretini quelli che hanno il mutuo a tasso variabile . Ti racconto cosa mi accadde anni fa: fatto il precontratto per il mutuo al tasso fisso, firmato il compromesso col ... Caro Porro, caccia al tesoro: il libero mercato è la risposta a Feltrinelli & c. Mille euro in più per i dipendenti con reddito annuo sotto i 35mila euro, attraverso un buono spendibile online ...I dipendenti del gruppo milanese Mondadori più esposti all’aumento generale dei prezzi potranno disporre di un contributo del valore di 1.000 euro netti, spendibile online in base alle diverse necessi ...