‘Capri | Hollywood’ | il 26 dicembre si accende l’isola del cinema

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCapri – Oltre sessanta ospiti, 230 proiezioni tra anteprime e rassegne, Capri tornadelinternazionale: dal 26al via la 27esima edizione di “Capri, Hollywood – The International FilmFestival” con dediche speciali a Peppino di Capri e alla regista Liliana Cavani (90 anni il 12 gennaio) che sarà protagonista della serata conclusiva al Teatro Mercadante di Napoli il 2 gennaio. L’evento organizzato dall’Istituto Capri nel Mondo è promosso col sostegno del MiC (Dg), della Regione Campania con il patrocinio della Croce Rossa Italiana, Nuovo Imaie e l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. “In un anno decisamente delicato – spiega il produttore e fondatore Pascal Vicedomini – Capri Hollywood 2022 vuole proporre una formula diversa: sarà infatti un festival sobrio, ...

