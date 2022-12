Campania | Santangelo | “Oltre 700mila euro di lavori per Maddaloni”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – “Sono stati approvati entrambi i miei emendamenti nella manovra di bilancio della Regione che consentiranno di sbloccare complessivamentedi finanziamenti perfondamentali per la città di.In particolare, sono riuscito ad ottenere 600milaper il rifacimento del tratto della condotta idrica nell’area della Sp 335 in direzione di Caserta Sud consentendo, finalmente, alla nostra zona industriale di ricevere acqua potabile e 100milaper idi pulizia e sistemazione del tratto dell’acquedotto Carolino, struttura di enorme interesse storico realizzato dal Vanvitelli. Quest’ultimo finanziamento darà linfa all’impegno assunto dalle associazioni di volontariato che hanno ...

