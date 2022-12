Camion resta bloccato sui binari | arriva il treno e lo travolge video Passeggeri vivi per miracolo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Una scena terribile, per fortuna senza conseguenze. In Belgio unè rimastosulle rotaie di un passaggio a livello finché è sopraggiunto unche ha centrato in pieno il tir distruggendolo. E’ accaduto ad Ardooie, nelle Fiandre Occidentali e il, fatto circolare sui social, testimonia la drammaticità della vicenda, conclusasi per fortuna senza vittime. Sul convoglio c’erano 90sul. Il tir è andato completamente distrutto, la prima carrozza delè deragliata, i cavi aerei sono finiti spezzati e anche ihanno subito vari danneggiati. “Le rotaie sono danneggiate su una distanza di 500 metri, un palo della linea aerea è completamente piegato. Anche una cabina elettrica è stata completamente distrutta”, ...

Open

Pur in un quadro storico completamente diverso, punto di riferimentoancora oggi, come lo fu ... magliette termiche e generatori di corrente, sullo stesso, lui solo alla guida, nei giorni ...Il video mostra i disperati tentativi dei tecnici per spostare il, che si sono però rivelati inutili. A seguito dell'impatto, il treno ha continuato la corsa, ma ha deragliato. Non risultano ... Belgio, camion resta in panne sui binari. Il treno non riesce a ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Devastante incidente ad Ardooie, in Belgio. Non risultano vittime, al momento, ma quattro passeggeri hanno riportato ferite lievi ...