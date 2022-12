Calendario Sport invernali 26 dicembre-1 gennaio | programma | orari | tv | streaming

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La settimana che da Santo Stefano conduce a Capodanno (26- 1) propone diverse eventi per quanto riguarda gli. Ilè arricchito dallo sci alpino, con le gare maschili a Bormio (una discesa e un superG) e le gare femminili a Semmering (due giganti e uno slalom). Incomincerà il Tour de Ski per quanto riguarda lo sci di fondo con la sprint in Val Mustair. Il piatto sarà veramente molto ricco per il salto con gli sci, visto che incomincerà la mitica Tournée dei Quattro Trampolini e le donne saranno impegnate con il Silvester Tournament. Da seguire anche i Campionati Italiani di slittino. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, gli, il palinsesto tv edegli ...

OA Sport

... la prima volta assoluta in campo in un giorno così speciale per i Memphis Grizzlies: sono tante le curiosità delle 5 gare del Christmas Day tutto da seguire in diretta su SkyUno e Sky...Paris, Innerhofer e Casse guidano la pattuglia tricolore in Coppa del Mondo ROMA - Ildella Coppa del Mondo propone nei prossimi giorni il classico appuntamento di Bormio, dove si disputeranno la quinta discesa stagionale mercoledì 28 dicembre e il terzo supergigante giovedì ... Calendario Sport Invernali oggi: orari domenica 18 dicembre, programma, orari, tv, streaming RAI ed Eurosport ROMA - La Lazio ha chiuso la preparazione invernale con l’amichevole contro l’Almeria. Ultimo allenamento a Formello nella giornata di oggi, poi tutti a casa per il Natale. Venti giorni di ritiro tra ...Una data cerchiata o una classica “X” apposta su un giorno per ricordare un avvenimento importante, sempre con una formazione del Fanfulla alle spalle. Freschi di stampa e pronti a essere venduti i ca ...