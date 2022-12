Calciomercato Torino | ritorno di fiamma per Praet

(Di venerdì 23 dicembre 2022), i granata non mollano la presa per Dennis: l’ultima offerta al Leicester è di 8 milioni Ilcontinua a pensare aldi Dennisin granata. Come riportato da Tuttosport, l’ultima offerta da 8 milioni di euro non ha ancora convinto il Leicester. Nonostante non ci siano molti progressi sulla trattativa sia Juric che il calciatore stanno spingendo per l’esito positivo del trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Toro.it

, i granata non mollano la presa per Dennis Praet: l'ultima offerta al Leicester è di 8 milioni Ilcontinua a pensare al ritorno di Dennis Praet in granata. Come riportato ...La prossima amichevole per i biancorossi è fissata per mercoledì 28 dicembre, alle 16.00 contro ilall'U - Power Stadium: sarà l'ultimo test prima della sfida di campionato del 4 gennaio a ... Calciomercato Torino, Seck e Edera in uscita: così si fa posto per Praet Il Torino è al lavoro per trovare una nuova sistemazione a Simone Edera. Il calciatore classe 1997, cresciuto nelle giovanili granata e poi girato in prestito a Venezia, Parma, Bologna e Reggina, non ...Il Torino è alla ricerca di una prima punta. Né Sanabria né Pellegri sono riusciti a non far rimpiangere Belotti e Juric avrebbe fatto esplicitamente richiesta.