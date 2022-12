Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer | si cerca l’intesa definitiva | News

Calciomercato.com

Il governatore della Regione Lombardia è stato ospite di Sportitalia e ha spiegato: 'A prescindere dalla scelta è opportuno che due società comee Inter abbiano a disposizione uno stadio ...... la seconda squadra che solo la Juventus ha lanciato, e gli ultimi sviluppi indicano fortunatamente passi avanti da questo punto di vista, con diversi club tra cuie Roma interessati a seguire ... Milan: l'errore di Maldini, finora solo promesse sul mercato da Cardinale L’attesa per Mike Maignan non porta buone notizie per il Milan. Il portiere si è sottoposto oggi a controlli, come anticipato da Calciomercato.com, e non sono arrivati segnali di recupero: l’esito del ...Dall'Inghilterra fanno sapere che il Milan starebbe monitorando la situazione di un giocatore del Chelsea finora mai accostato ai rossoneri.