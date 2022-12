Cagliari | Ranieri vicino al ritorno | c’è l’accordo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Accordo trovato tra ile Claudio: il tecnico romano è sempre piùalsulla panchina dei sardi Claudioè ad un passo dal tornare sulla panchina deldopo trent’anni, avendo già ricoperto il ruolo di allenatore rossoblù dal 1988 al 1991.tra il tecnico e la società isolana è stato trovato! Intesa raggiunta sia sul piano economico che sul piano tecnico (sia in caso di permanenza in Serie B sia in caso di promozione in Serie A).si appresta a firmare un contratto di un anno e mezzo che scadrà dunque a giungo 2024. Ultimi dettagli e poisarà nuovamente l’allenatore del. Lo riporta SkySport. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

Ritorno gradito Quello diè un ritorno molto gradito alla piazza . Dopo gli esordi in panchina con Vigor Lamezia e Puteolana, la carriera dell'allenatore - oggi 71 anni e fermo ...Si è accennato nei giorni scorsi di un possibile arrivo di Claudiosulla panchina deldopo il licenziamento di Fabio Liverani. La dirigenza sarda sta facendo il possibile per avere il tecnico romano a disposizione entro la fine dell'anno.