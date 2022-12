Cagliari | Ranieri si ripresenta | «Sapevo che sarei tornato Qui con grande passione»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Claudio, nuovo allenatore del, ha rilasciato le prime dichiarazioni dal ritorno sulla panchina dei rossoblù Claudiosulla panchina dele ha già rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club sardo. LE PAROLE – «Torno a: l’ho sempre saputo, lo dichiarai pure allora, al momento della mia partenza.mi fece capire che forse avrei potuto farcela nel mio lavoro, avevo trovato tutti gli elementi che in quei tre anni mi hanno aiutato: tifosi, giocatori, dirigenti, eravamo un tutt’uno. In questi giorni mi avete aiutato a prendere questa decisione, non facile per vari motivi. Ci legano stima e amore reciproco, tanti bei ricordi. Ho così ricevuto un aiuto discreto ma che ho sentito, vi conosco… Per ...

E, dopo una corte serrata, con viaggi a Roma del presidente Tommaso Giulini e dei suoi uomini,ha ceduto: ricomincerà da... Claudio Ranier i fa il suo ritorno sulla panchina del. L'ufficialità in un tweet del ...ha firmato per due anni e mezzo di contratto a partire dal 1 gennaio 2023 e sostituirà l'... Cagliari e Claudio Ranieri, tutto pronto: per l’allenatore contratto fino al 2024 I Viola, con lui al comando dal 1993 al 1997, conquistano una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e raggiungono la semifinale di Coppa delle Coppe, arrendendosi al Barcellona di Ronaldo. Mancava sol ...Ultima esperienza in Premier League, con il Watford. Poteva tornare in Italia, in Serie A, ma Claudio Ranieri ha ascoltato il cuore: riparte dalla Serie B, con la squadra dei suoi primi successi, il..