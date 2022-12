Cacciano i cinghiali illegalmente sotto casa mia Nessun intervento | solo connivenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) di Roberta Prataviera Vivo in un paesetto della Tuscia laziale e già adesso in stagione di caccia è impossibile camminare per boschi e uliveti senza rischiare di essere impallinati (il martedì e il venerdì non possono sparare). Succede che tirino ai10 metrimia, per ora, ma non riesco a far intervenireo: c’è. Un pallettone che conservo mi ha sforacchiato la porta finestra che affaccia verso la macchia rimbalzando dentro(unanel centro storico). La caccia al cinghiale è quanto di più cruento e barbarico esista: cani sbudellati,impazziti e urlanti di terrore e paura, il tutto offertomi in prima fila...