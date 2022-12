Buccia di mele | l’errore che facciamo tutti | 5 trucchi per riciclarla

Leggi su dilei

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Risparmiare in cucina non è sempre facile, ma alcuni trucchetti possono rivelarsi particolarmente utili per ridurre gli sprechi. Ad esempio, le bucce di mela. Ad eccezione di chi è solito mangiare la frutta senza pelarla (ma lavandola abbondantemente!), la maggior parte delle persone getta lanella raccolta dell’umido, privandosi di una parte preziosissima della mela, che è ricca di fibre e altri nutrienti. Come possiamo? Ci sono diversi metodi per recuperare quello che viene comunemente considerato uno scarto e preparare deliziose ricette. Come riciclare le bucce diDicono che una mela al giorno tolga il medico di torno. Si tratta ovviamente solo di un proverbio, che affonda le sue radici su una realtà incontestabile: questi frutti sono davvero un concentrato di vitamine, sali minerali e fibre, ...