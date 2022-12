Brutte notizie dal Brasile | peggiorano le condizioni di Pelé | la situazione diventa drammatica

(Di venerdì 23 dicembre 2022), icona del calcio mondiale, è ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo da tre settimane. Ledi salute del campione brasiliano sarebbero ancora più gravi, conche non risponde più alle cure per combattere il cancro al colon. Per questo motivo, la figlia e il resto dei suoi familiari sono arrivati all’ospedale di San Paolo per rimanere vicini all’ex calciatore, che sta vivendo un momento difficilissimo. I medici hanno dichiarato che: “Presenta una progressione della malattia oncologica e richiede ulteriori cure legate a disfunzioni renali e cardiache. Il campione continua a essere ricoverato sotto le necessarie cure dell’équipe medica“.salutenon riesce più a parlaresarebbe ...

TGCOM

in casa Milan . Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Mike Maignan , hanno evidenziato come il portiere francese non abbia ancora recuperato dal problema al polpaccio che lo sta ...per i clienti di Iren . Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dall'azienda di Reggio Emilia, bocciando il provvedimento dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e ... Belen, brutte notizie ai fan: “Sono stata a letto sette giorni e…” Non arrivano buone notizie dall'infermeria per Pioli: Mike Maignan, fermo ai box dal 28 settembre, non ha ancora recuperato dall'infortunio ...Dopo giorni di silenzio, Bianca Atzei è tornata su Instagram per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. La cantante sta bene ed è stata dimessa.