(Di venerdì 23 dicembre 2022)perdell‘anno solaredella Nazionale italiana di: ad, presso il Centro Nazionale di Pugilato, da martedì 27 a venerdì 30 dicembre, saranno 30 e non più 35 gli azzurri al lavoro, di cui 16 uomini e 14 donne. Rispetto alle convocazioni diramate qualche giorno fa mancano all’appello 5 atleti (2 uomini e 3 donne), ovvero Salvatore Cavallaro (80 kg), Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), Melissa Gemini (70 kg), Andrea Hilary Gomiero (75 kg) e Carlotta Paoletti (75 kg). Lo staff sarà composto dal DT Emanuele Renzini e da altri 5 tecnici: anche in questo caso si registra una piccola variazione, in quanto non ci sarà Kalambay Sumbu. I...

Boxe, cambiano i convocati dell'Italia per l'ultimo ritiro del 2022 ad Assisi: il gruppo azzurro scende da 35 a 30 unità