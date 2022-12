Tiscali Notizie

Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa nell'ultima seduta della settimana: ladi Londra ha chiuso, in anticipo rispetto alle altre in attesa delle festività natalizie, con un aumento dello 0,05%, mentre Parigi ha perso lo 0,2% e Francoforte ha guadagnato uno speculare 0,2%...Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa, con lamigliore che è Londra in crescita dello 0,1% e la peggiore Parigi in ribasso dello 0,3%, dopo la raffica di dati Usa compresa l'inflazione e l'avvio di Wall street. A Milano l'indice Ftse Mib ... Borsa: Europa conclude incerta, Londra tiene (+0,05%) Chiusura in leggero rialzo per Piazza Affari e le altre borse europee con il Ftse Mib che a fine giornata avanza dello 0,27%. Diversi i dati macro arrivati oggi dagli Usa. Da ...Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa nell'ultima seduta della settimana: la Borsa di Londra ha chiuso, in anticipo rispetto alle altre in attesa delle festività natalizi ...