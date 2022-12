Bonaccini annuncia | con me Pina Picerno Si delineano le squadre per la guida del Pd

(Di venerdì 23 dicembre 2022) - In casa Pd la travagliata marcia di avvicinamento al Congresso che dovrà decidere il successore di Enrico Letta e soprattutto rinnovare o rifondare l'identità del partito

- In casa Pd la travagliata marcia di avvicinamento al Congresso che dovrà decidere il successore di Enrico Letta e soprattutto rinnovare o rifondare l'identità del partitoStefanoha rilanciato "la vocazione maggioritaria" edi voler contrastare "i rigurgiti identitari perchè sarebbe la fine del Pd", sottolinea. Infine, Paola De Micheli chiede di ... Bonaccini annuncia: "Tour 2024 in Emilia-Romagna,Toscana e Piemonte" A Cesenatico l'omaggio a Pantani In casa Pd la travagliata marcia di avvicinamento al Congresso che dovrà decidere il successore di Enrico Letta e soprattutto rinnovare o rifondare l'identità del partito ...Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, annuncia il ticket con Pina Picierno. "E' vicepresidente del Parlamento europeo, una donna giovane, del ...