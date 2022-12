TGCOM

ALL'ARRIVO Mettere a tavola un certo numero di persone è un lavoro lungo e impegnativo: di solito, quando i primi ospiti suonano alla porta, le operazioni di cucina sono in pieno svolgimento. La ...... indimenticabile nel suo corto- non resta che avere ben chiaro come abbinarlo. In primis, la nuance si sposa con look in colori neutri , come il nero, il blu navy e il bianco. Meglio non ... Bon ton di Natale: il galateo delle Feste Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Anche se la cerchia di persone è quella degli affetti più cari, occorre ricordare che l’occasione è un po’ speciale e che ci sono alcune regole di comportamento a cui non si deve venire meno, sia che ...