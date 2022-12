Bomba alla Juventus | già scelto il dopo Allegri?

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Lasembra aver preso una clamorosa decisione; i bianconeri avrebbero, per giugno, il sostituto di. Non è una stagione semplice per la; dal punto di vista prettamente sportivo, i bianconeri si sono ritrovati lontano dvetta e fuori dai gironi di Champions al termine di un percorso con cinque sconfitte e un pareggio. Molto più complessa la situazione a livello societario dove l’indagine per le plusvalenze potrebbe portare a gravi conseguenze per tutto il mondo del calcio. In una situazione come questa sembra che, per la prossima stagione, sia stato trovato il sostituto di. Da quando è tornato sulla panchina dellanon ha mai avuto il consenso totale da parte della tifoseria bianconera; molti, ...