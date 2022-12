Boltiere | martedì 20 dicembre la visita di Letizia Moratti in paese

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nella giornata di202022 la candidata presidente per le prossime elezioni regionali,, ha fattoin quel di. Durante il tour elettorale per le elezioni del 12 e 13 febbraio prossimi la candidata della lista civicaPresidente si è fermata anche nel territorio bergamasco, evidenziando come sia fortemente concentrata sulle sensibilità locali. In particolare dopo essere stata accolta dall’amministrazione comunale di, laè proseguita presso il Centro Diurno Integrato “Don Morandi” e poi allo stabilimento di Marcegaglia Carbon Steel. Due momenti per incontrare le realtà socio-sanitarie ed imprenditoriali del territorio. I temi al centro del ...