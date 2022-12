Blue Bloods 12 anticipa al venerdì con i penultimi episodi di stagione | trame 23 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022)12la messa in onda al: stasera 23, Rai2 propone iduedi, prima di prendersi una pausa per Natale e Capodanno. Di seguito lezioni. Si parte con l’o 12×17 dal titolo Il dilemma di Jamie, di cui vi riportiamo la sinossi: Anthony scopre che suo fratello Leo si è rivolto a Vangelis, che è appena uscito di prigione, per chiedergli un lavoro e teme che sia ricaduto nel giro della malavita. Danny e Baez indagano sul tentato omicidio della figlia di una famiglia molto ricca. Il sindaco offre a Jamie di diventare capo della sua scorta; Frank e Jamie si confrontano su dubbi, perplessità e scelte di vita. Eddie mentre è di pattuglia con ...