Bianca Atzei ricoverata in ospedale al nono mese di gravidanza | “Esiti sempre in peggioramento | ho rischiato di dover partorire e fare trasfusioni””

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il periodo delladovrebbe essere tra i più belli e sereni. Peccato cheha vissuto momenti di grande spavento a causa di una polmonite che l’ha colpita durante ildi. A destare sospetti e preoccupazione è stata la sua assenza dai social dopo la comparsa di qualche giorno fa a Le Iene. A intervenire per primo sui social è stato il compagno Stefano Corti che ha fatto sapere: “In tanti ci avete scritto per capire il motivo. Purtroppo ha avuto problemi di salute, oltre una polmonite in atto“. Recuperate le forze, oggi, ha voluto tranquillizzare lei stessa i suoi follower pubblicando alcune storie Instagram dal letto dell’. “Ci tenevo a ringraziarvi tutti tantissimo, mi state ...

