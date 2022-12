Berlusconi e il pullman ai calciatori | undici anni dopo ‘SeNonOraQuando?’ la misoginia persiste

(Di venerdì 23 dicembre 2022) E’ passata abbastanza sotto traccia la promessa sessista di Silvio, ai giocatori del Monza, di inviare “undi tr**e” se avessero vinto la partita contro la Juventus. Sì ci sono stati brevi articoli su quotidiani e agenzie di stampa e video dell’incontro, ma quello che stupisce è che non ci sia stata una ribellione da parte delle donne e del mondo femminista contro il capo politico di un partito della maggioranza, senatore della Repubblica (ahimè) che si permette per l’ennesima volta di considerare le donne un oggetto di trastullo, nel peggiore e più offensivo comportamento maschilista. Non che ci stupisca che il personaggio continui imperterrito in questo tipo di esternazioni, ma ci sembra che 11dalla mobilitazione nazionale di SeNonOraQuando?, di quel 13 febbraio del 2011, siano trascorsi invano. L’appello a ...

