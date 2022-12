Berdiansk e Mariupol Le nuove basi navali annunciate da Shoigu

Agenzia ANSA

Mosca stabilirà delle basi navali ae a, entrambe città ucraine occupate, secondo quanto spiegato da Seghiei Shoigu, il ministro della Difesa russo. 'I porti die di ...Infine, i porti strappati all'Ucraina,, diventeranno basi per le navi d'appoggio, i mezzi di soccorso e le unità per la riparazione delle unità della Marina russa, informa Shoigu. Shoigu, Russia stabilirà basi navali a Mariupol e Berdiansk - Altre News - Nuova Europa È ormai del tutto buttato giù lo spazio culturale diventato rifugio antiaereo e poi fossa comune. Nella città sul mar d'Azov ormai sono rimasti meno di ...Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato giovedì la linea del fronte in Ucraina, dove ha incontrato i militari per comunicare l’impegno del governo in un’offensiva che sta per raggiung ...