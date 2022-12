Beatrice e Ludovica Valli | svelati per errore i nomi dei figli?

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La madre delle due sorelle, ha pubblicato una foto in cui, per, ha svelato idei due nipotini che stanno per nascere. Vediamo cos'è successo.

Valli, la gaffe della mamma La mamma delle due sorelle Valli ha pubblicato sui social una foto molto compromettente. Un palloncino rosa e un palloncino azzurro con sopra stampati i nomi dei due nipotini che stanno per nascere. Negli ultimi mesi sono fioccate gravidanze tra i Vip come la quarta per Valli e Marco Fantini, oppure la seconda per Valli ma anche la prima e tanto attesa gravidanza di Bianca. La mamma di Beatrice e di Ludovica Valli si è resa protagonista di un terribile scivolone in merito ai due bambini attesi dalle sue figlie.