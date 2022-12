Basket | Eurolega | Milano esalta il Forum e con una rimonta da urlo batte il Monaco

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Si è conclusa la sfida tra l’Olimpiae l’As, valida per la quindicesima giornata dell’di. E ald’Assago l’EA7 Emporio Armanisoffre per oltre tre quarti, sembra ormai in ginocchio, ma poi è più forte dele degli arbitri e con un parziale di 17-0 va a ribaltare una partita già persa. EA7 EMPORIO ARMANI– AS79-71 Buon avvio di, che con Baron e Hall va subito avanti. Risponde il, che con la tripla di Diallo trova il sorpasso e si lotta punto a punto. Mike James dà spettacolo, mentre in casaè Hall a essere ispirato al tiro. Allo scadere del primo tempo fallo subito da Mitrou-Long e tre liberi che fissano ...

