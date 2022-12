Basket | Eurolega 2022 2023 | Olimpia Milano croce e delizia | Monaco battuto 79-71 in rimonta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La cronaca e il tabellino di79-71, match valevole per la quindicesima giornata della regular season dell’di. Al Mediolanum Forum arriva la seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Ettore Messina (oggi assente causa influenza), che conquistano un successo insperato per almeno tre quarti di match e poi maturato negli ultimi minuti con unaveramente clamorosa. Decisivo Billy Baron, autore di 23 punti e autentico trascinatore della squadra in questa serata europea. Alnon bastano i 24 punti dell’ex di turno Mike James. PROGRAMMA TV 15^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE La cronaca – La partita inizia in sordina, con diversi errori da una ...

OA Sport

La diretta live di Olimpia Milano - Monaco , sfida valida come quindicesima giornata dell'2022/2023 di. La formazione di coach Messina torna tra le mura amiche del Mediolanum Forum di Assago con l'obiettivo di provare a dare una parvenza di continuità al successo ottenuto ...: Virtus sconfitta in. A Vitoria, il Baskonia si impone 90 - 79. Male Jaiteh, buone indicazioni da Mannion e Belinelli. - Coach Sergio Scariolo: 'Secondo quarto orribile, mai viste ... Basket, Eurolega: Milano esalta il Forum e con una rimonta da urlo batte il Monaco I biancorossi ora torneranno in campo lunedì 26 dicembre in campionato per il derby contro l’Openjobmetis Varese (ore 18.30, live su Eleven e in chiaro sul NOVE) mentre in Eurolega ospiteranno il ...BASKET, EUROLEGA - L'EA7 Emporio Armani Milano rompe il tabù del Forum festeggiando la prima vittoria casalinga stagionale: è un epico 79-71 ...