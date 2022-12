Bari | Cheddira | Napoli ? Non sapevo nulla | abbiamo le idee chiare | pensare solo al campo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Walid, attaccante del, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, ecco le sue parole: E' già pronto per giocare? "Io sono a disposizione, dipende dalle scelte del nostro allenatore. Nel frattempo ha cambiato modulo? Se ha fatto questa scelta, vuole dire che l’ha ritenuta la soluzione migliore". Sarebbe bellissimo ripresentarsi con un gol? "Il gol mi manca, come a tutti gli attaccanti. Ma a me interessa lavorare per la squadra. L’importante è che ilfaccia bene". Qual è la squadra più forte che ha visto ai Mondiali? "Proprio la Francia. Ha attaccanti formidabili, a cominciare da Mbappé. Una difesa di ferro, con giocatori difficilmente superabili ed un centroassortito come pochi. Davvero una Nazionale molto forte". Nel frattempo, sirene di mercato la vogliono nel mirino di ...

Pianetagenoa1893.net

E' questa la cifra richiesta dalperche, lo ricordiamo, è reduce dalla bella avventura al Mondiale in Qatar con il suo Marocco.Ha come obiettivo, del, in quella che sarebbe una trattativa in famiglia. Il club di De Laurentiis vorrebbe chiudere a gennaio per averlo effettivamente a disposizione a fine stagione. ... Qui Bari: Caprile, Cheddira e Salcedo tornano in gruppo - PianetaGenoa1893 "L'esperienza è unica e indimenticabile, fa parte del mio bagaglio calcistico. Ora sono qua a Bari e torno a pensare al nostro campionato. Un torneo difficile, speriamo ..."Il Napoli Non sapevo nulla. Abbiamo le idee chiare, pensare solo al campo. Quello che sarà il futuro, si vedrà. Io qui a Bari sono ...