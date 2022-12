Barcellona | respinto ricorso per Lewandowski | confermate tre giornate di squalifica

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Niente da fare per il, che si è visto respingere ilcontro lainflitta a Robertle tredi stop per l’attaccante polacco alla ripresa del campionato: oltre al derby con l’Espanyol quindisalterà anche i match contro contro Atletico Madrid e Getafe. Decisivo il referto arbitrale dello scorso 8 novembre, quando il giocatore venne espulso nel match contro l’Osasuna per poi scagliarsi duramente contro il direttore di gara con toni offensivi. SportFace.

