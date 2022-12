Barcellona | due nomi per la fascia destra | occhi sulla Bundesliga

(Di venerdì 23 dicembre 2022) In casasi guarda al campionato tedesco per finrozare la: duenel mirino dei blaugrana Come riferito da Sport, ilguarda inper rinforzare lain vista della prossima stagione, visto che nel mercato di gennaio difficilmente ci saranno movimenti in entrata. Nel mirino ci sono Meunier e Pavard, entrambi con il contratto in scadenza nel giugno del 2024 e in rotta con i rispettivi club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

numero-diez.com

L'omicidio Nino Calabr aveva 25 anni, era originario diPozzo di Gotto ma viveva a ... Iragazzi stavano insieme da tre anni. Spesso si vedevano nel Regno Unito. 'Spero presto si faccia ...... ma al quarto d'ora della ripresa sul campo del Benfica è in svantaggio digol, segnati da ... quarta giornata Gruppo D Stavolta è il Bayern a trovarsi sul 2 - 0 contro il(gol di Klara ... Il Barcellona svela il futuro di due uomini mercato In casa Barcellona si guarda al campionato tedesco per finrozare la fascia destra: due nomi nel mirino dei blaugrana Come riferito da Sport, il Barcellona guarda in Bundesliga per rinforzare la fascia ...E’ stato riaperto al traffico nel primo pomeriggio di oggi il ponte sul torrente Longano all’altezza di via Roma, chiuso dopo l’alluvione del 3 dicembre 2022 per un intervento di... Vai all'articolo ...