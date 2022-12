(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il Barcellona ha messo le mani su N'Golo, che dovrebbe arrivare in Catalogna nell'estate prossima, e a parametro zero. Il forte centrocampista francese,della firma, deve comunque essere ...

Agenzia ANSA

dovrebbe rientrare a febbraio e, a quel punto, come riferisce Sport, si saprà se il passaggio al Barcellona può essere o meno perfezionato. . 23 dicembre 2022Commenta per primo La strategia del Barcellona per arrivare a N'Goloè chiara . Secondo quanto riportato da Sport , la dirigenza blaugrana vuole sfruttare il ... tuttavia, ildovrà sfidare ... Barca su Kanté, ma prima garanzie sulla sua tenuta - Calcio