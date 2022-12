Ballando con le stelle | Selvaggia Lucarelli ci sarà il prossimo anno?

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 dicembre 2022)con le2023,ciil? La sua rispostacon le2023? Una domanda che si pongono molti fan della popolare trasmissione di Rai 1 visto che oggi c’è la finale di questa 17esima edizione. D’altronde la giudice quest’è stata al centro di numerose polemiche e litigi. In un’intervista al Fatto Quotidiano ha svelato: “Mi sono sentita isolata. L’edizione più difficile, per me, è coincisa anche con quella più lunga”. Per cui il suo stato d’animo è di “liberazione”. Dunqueciil...