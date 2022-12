Avellino | trova per strada assegni per 30mila euro e li restituisce

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Un bel regalo di Natale quello ricevuto dal titolare di un’agenzia immobiliare diche dopo aver incassato duecircolari di quindici milaciascuno come preliminare per l’acquisto...

In suo soccorso è arrivata l'onestà di una casalinga di 54 anni diche ha trovato e recuperato i titoli dal marciapiedi e subito dopo ha avvertito il 113 . Gli agenti della polizia di Stato ..., casalinga chiama la ... Avellino, trova per strada 30.000 euro e li restituisce La svolta di Avellino: nasce “Grande Srl – servizi ambientali”. E’ questo il nome (“Gestione Rifiuti Avellino Nuova Differenziata Ecosostenibile”) della nuova società che, nel capoluogo irpino, andrà ...Un bel regalo di Natale quello ricevuto dal titolare di un'agenzia immobiliare di Avellino che dopo aver incassato due assegni circolari di quindici mila euro ciascuno come preliminare ...