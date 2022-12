WIRED Italia

Dopo otto anni di sobrietà, Sam ha superato la crisi e ha risollevato lacarriera. Ed è di nuovo protagonista nel sequel: la via dell'acqua , una produzione da 350 milioni di dollari , che ...Per chi è nella gioia e per chi, dopo anni, farà Natale senza suo marito,moglie. Per chi vive ... luogo magico ricco di storia del cinema, con I grandi film al Capitol: tutto esaurito per... Avatar 2, la sua durata non vi spaventa Vi sfidiamo con questi 5 lunghissimi film Ormai al cinema non si sta per meno di tre ore, ma nella storia alcune produzioni sono arrivate a maratone ben più impegnative ...Dal primo Avatar sono passati ormai talmente tanti anni che nemmeno James Cameron si ricorda più di cosa parlasse quel film. Forse è per questo che il regista ha impiegato tredici anni per girare un s ...