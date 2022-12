Automotive | woke | Cina | l’Occidente si è rincretinito

(Di venerdì 23 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/Porro-Mattina-1.mp4 Il Padreterno è liberale: Nicola Porro è ospite a Mattino Cinque per raccontare il suo libro, già alla seconda ristampa. Ancora una volta è l’occasione per parlare dei liberali in Italia e dell’attualità. Ecco il botta e risposta con il giornalista e conduttore Francesco Vecchi. Francesco Vecchi: Come mai l’idea liberale non sfonda in Italia? Nicola Porro: Perché i liberali sono pochi, faticano a organizzarsi in partito e litigano pure tra di loro. Nel 1994 Berlusconi tentò la rivoluzione liberale, ma senza successo. Anche per l’opposizione dell’establishment italiano. Come detto, però, le responsabilità sono soprattutto interne. Quello liberale, poi, non è un partito, un ideale, ma un metodo. E questo, nel libro, Martino lo spiega molto bene. I liberali, poi, su alcuni diritti sembrano di sinistra e ...

Rivista Studio

...e si è schierato anche a livello legislativo contro quello che ha definito " indottrinamento",... visto e considerato che il colosso dell', l'impresa spaziale e il social network ......e si è schierato anche a livello legislativo contro quello che ha definito " indottrinamento",... visto e considerato che il colosso dell', l'impresa spaziale e il social network ... Mercoledì è un'Amélie Poulain a cui è morto il gatto With 2023 just days away, now is the time to look back on 2022 with some rose tinted glasses. It’s actually serendipitous that this is my last answer of the day for 2022, because it’s also the one ...Musk has refashioned himself into a conservative idol, strategically leaking selected Twitter communications to sympathetic journalists and spraying out a series of right-wing talking points, from ...