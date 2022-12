Attentato contro i curdi | 3 morti Rivolta a Parigi | Chi c' è dietro | inferno francese

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) In pieno giorno, sono stati uccisi tre attivisti, nel centro di. Un uomo ha sparato alla cieca, si chiama William M., è un 69enne, già noto alla polizia per una aggressione xenofoba, nel 2021, uscito di prigione una decina di giorni fa: è stato catturato e ricoverato in ospedale perché ferito. Il movente razzista è chiaro (anche se non è detto che fosse direttamente rivolto ai) e quando sul posto è arrivato il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, è scoppiata la rabbia della comunità curda, che non si sente protetta, rabbia che è sfociata in scontri con la polizia. Nei cori risuonati, tanti inneggiavano sloganla Turchia, accusata di aver sobillato l'. Iparlano senza mezzi termini di "omicidi politici". Le vittime sono state uccise dentro e ...