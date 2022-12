Atletica | il 31 dicembre XI edizione della Mooney We Run Rome

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Si è svolta questa mattina, nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, la conferenza stampa di presentazioneWe Run, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km che si correrà a Roma il 31alle ore 14.00”. Lo fa sapere l’organizzazione con una nota. “L’evento, organizzato da Atleticom Asd e quest’anno supportato da, si svolge sotto l’egidaFidal, è inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di Fidal Silver Label. Gode inoltre dei patrocini del Coni, Sport e Salute, di Roma Capitale eRegione Lazio”. “Giunta all’XI, laWe Runsi corre come di ...

Adnkronos

"Giunta all'XI edizione, la Mooney We Run Rome si corre come di consueto il 31 dicembre a Roma. Partenza alle 14.00, sempre nel perimetro storico della città. Il percorso attraversa le strade e le piazze del centro storico."