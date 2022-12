Atalanta | prima del panettone esame di spagnolo a Siviglia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Bergamo. Sempre più difficile, ma ora anche più vicina al completo. L’scende in campo al ‘Benito Villamarin’ (storico presidente degli andalusi negli anni Cinquanta e Sessanta) di(ore 17 di venerdì 23 dicembre) per affrontare il Betis e probabilmente l’disarà anche quello più impegnativo, in vista della ripresa del campionato di Serie A, fra dodici giorni. Contro una squadra che cammina spedita in Europa League e, nella Liga, ha davanti a sè solo Barcellona, Real Madrid e Real Sociedad e si contende la qualificazione in Champions con Atletico Bilbao e Atletico Madrid., però, vediamo le novità da casa Dea. La più interessante è il rientro tra i convocati di Davide Zappacosta, che torna a disposizione praticamente a 109 giorni dalla sua ultima apparizione, a Monza ...

Atalanta

