Aston Villa | Emery | “Festeggiamenti di Emiliano Martinez? Gli parlerò la prossima settimana”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Glila, ma ora rispetto il fatto che sia sotto la sua nazionale. Quando sarà con noi e sarà sotto la nostra responsabilità potremo parlarne”. Con queste parole il tecnico dell’, Unai, è intervenuto riguardo aididopo la vittoria con l’Argentina ai Mondiali di Qatar 2022. Dai balletti dopo l’errore di Tchouameni dal dischetto, al premio di miglior portiere appoggiato in mondovisione sopra le parti intime, alla bambola col viso di Mbappé sul bus scoperto durante i, al minuto di silenzio per celebrare la “morte” dello stesso Mbappé. Il basco ha poi aggiunto: “Siamo orgogliosi di lui, ha vinto la Coppa del Mondo ai Mondiali ed è ...

Sportitalia

mentre Romero spero che tornerà disponibile per la prossima partita, contro l'". Conte ha anche risposto a chi gli chiedeva del suo possibile rinnovo, avendo il contratto in scadenza a ...Anche di questo ha parlato Unai Emery , allenatore di Dibu all': 'Siamo fieri di lui, ha vinto i Mondiali con la sua nazionale. E' stato formidabile, i tifosi dell'devono ... Aston Villa, Emery: "Parlerò a Emiliano Martinez di rispetto" Il calcio è strano. Martinez era quasi sul mercato prima del mondiale. E adesso è un intoccabile. Il tecnico ritiene che comunque serviranno dei puntelli.Il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery ha parlato in merito al comportamento del suo portiere Emiliano Martinez ...