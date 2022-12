Aston Villa | Emery avvisa Martinez | «Parleremo di alcuni suoi festeggiamenti»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Unai, allenatore dell’il portiere Emiliano, protagonista in campo e fuori agli ultimi Mondiali In conferenza stampa, il tecnico dell’Unaiha così parlato dell’argentino Emiliano, protagonista di molte polemiche dopo i Mondiali in Qatar. LE PAROLE – «Gli parlerò la prossima settimana circa, ma ora rispetto il fatto che sia ancora sotto la sua Nazionale. Sotto la nostra responsabilità ne ri. Orgogliosi che abbia vinto il Mondiale, ora deve riposare e scaricarsi prima di ritornare a nostra disposizione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Con queste parole il tecnico dell', Unai Emery , è intervenuto riguardo ai festeggiamenti di Emiliano Martinez dopo la vittoria con l'Argentina ai Mondiali di Qatar 2022. Dai balletti ...Il Liverpool sfiderà a Birmingham l'. I villans s ono una squadra ostica con un bel progetto e hanno voglia di far bene. Il pubblico è caloroso e per Klopp non sarà affatto facile ... Aston Villa, Emery sul Dibu Martinez: "Quando tornerà gli parlerò circa alcuni festeggiamenti" I festeggiamenti argentini per il trionfo ai Mondiali hanno lasciato scie di polemiche per l'ineleganza e la platealità di alcuni gesti. (ANSA) ...Il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery ha parlato in merito al comportamento del suo portiere Emiliano Martinez ...