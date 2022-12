Assalto a Capitol Hill | Commissione pubblica il rapporto finale | ' Trump ha provocato l' attacco'

(Di venerdì 23 dicembre 2022) - Oltre 800 pagine pesantissime che conterrebbero tutti gli elementi per una incriminazione dell'ex presidente per aver cercato di ribaltare il risultato delle Presidenziali del ...

Agenzia ANSA

- Oltre 800 pagine pesantissime che conterrebbero tutti gli elementi per una incriminazione dell'ex presidente per aver cercato di ribaltare il risultato delle Presidenziali del ..."Una road map verso la giustizia". Così i nove membri della commissione di inchiesta sull'Hill ha definito il rapporto finale dopo suoi 18 mesi di lavoro, intendendo come giustizia l'incriminazione di Donald Trump, ed alcuni dei suoi fedelissimi, per aver incitato la ... Assalto a Capitol Hill, Trump deferito per insurrezione e frode La commissione parlamentare che indaga sull’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti ha pubblicato giovedì il suo rapporto finale, chiedendo di perseguire l’ex presidente Donald Trump per aver tentato ...«La causa principale del 6 gennaio è stata un uomo, l’ex presidente Donald Trump, che è stato seguito da molti altri», si legge nella sintesi del documento. «Nessuno degli eventi del 6 gennaio sarebbe ...