Ascolti tv | i dati di giovedì 22 dicembre

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Buon risultato per Rai Uno Nella serata di ieri,22, in onda su Rai Uno per il ciclo Purchè Finisca Bene La Fortuna di Laura ha coinvolto 2.657.000 spettatori pari al 16%. Su Canale 5 la prima visione di In Vacanza su Marte ha raccolto 1.963.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Che c’è di Nuovo ha registrato 488.000 spettatori pari al 2.5% di share, nella presentazione in onda dalle 21.31 alle 22.07, e 559.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia 1 la prima tv di Endless ha intrattenuto 1.035.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Lansky ha raccolto davanti al video 554.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su Rete4 Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio totalizza un a.m. di 769.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Speciale Piazza Pulita ha registrato 833.000 spettatori con uno share del 4.8%. L'articolo proviene da 361 ...