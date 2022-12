(Di venerdì 23 dicembre 2022)tv22: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,222022? Su Rai 1 è andato in onda Ladi. Su Rai 2 Che c’è di nuovo. Su Rai 3 Lansky. Su Rete 4 Frozen planet II – Incanto di ghiaccio. Su Canale 5 Insu. Su Italia 1 Endless. Ma chi ha totalizzato i maggioritv222022? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv222022, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ...

TPI

22 dicembre andrà in onda su Raiuno in prima serata per il ciclo Purché finisca bene il film ... La scorsa estate la serie in replica ha raggiunto ottimie il pubblico a gran voce ha ...Scatta il toto - nomi: chi ci saràTv 20 dicembre 2022, vince Filumena Marturano. Nel ... Questa mattina,22 dicembre, il conduttore ha fatto ascoltare 5 secondi dell' incipit della ... Ascolti tv giovedì 22 dicembre: La fortuna di Laura, In vacanza su Marte