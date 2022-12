Ascolti Tv analisi 22 dicembre | “La fortuna di Laura” stacca “In vacanza su Marte” Striscia supera Meloni e Vespa Bene “Masterchef”

(Di venerdì 23 dicembre 2022)al top: Tg1 a 4,6 milioni e 24,9%. Tg5 a 3,896 milioni e 20,77%. Su Canale 5 “la Notizia” a 3,896 milioni di spettatori e 19,3%. Su Rai1 “Porta a porta Speciale” 3,481 milioni e 17,5%. Fiction di produzione a lieto fine contro una commedia surrealmente facile e leggera, ieri sera giovedì 22nella griglia tv. Rai1 ha trasmesso il film tv Ladi. Canale 5 ha risposto con il primo passaggio free di Insu, teoricamente perfetto per il periodo. Mentre, sempre in tema cinema, sono andate in onda due pellicole drammatiche, su Italia1 Endless e su Rai3 Lansky. L’informazione e l’approfondimento? Al riposo Dritto e Rovescio, Rete 4 ha trasmesso il documentario Frozen Planet II. Mentre su La7 Corrado Formigli ha montato una ...

TvZoom

... nelle scuole italiane, si prevede che il discentein silenzio, seduto al banco, le lezioni ... Al contrario, dovremmo riportare il Novecento e l'degli avvenimenti attuali in tutti gli ...... la scuola che dagli anni Settanta ha introdotto nelle scienze sociali l'semiotica e post - ... Le recenti classifiche diper il 2022 hanno confermato la tendenza ormai consolidata di ... Ascolti Tv Analisi 21 dicembre: Vincono Ficarra & Picone, flop Rai1. Sciarelli non tradisce, crolla Malgioglio battuto da Tv8 È quanto emerge da un sondaggio condotto per Confesercenti da IPSOS su un campione nazionale di consumatori. Questi ultimi, non dimentichiamo, hanno sempre una marginalità più alta rispetto alle impre ...Su Rai1 di “Arnoldo Mondadori” si ferma all'11,6% e perde il confronto con il nuovo passaggio di “Il Primo Natale” ...