Ascolti mosci anche al giovedì sera | La fortuna di Laura batte Canale 5

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Un’altrata parecchioa in termini diper la primata. I dati auditel relativi al prime time del 22 dicembre 2022 ci rivelano che la vittoria è andata a Rai 1. Con il film per il ciclo Purchè finisca bene, Ladi, la prima rete rai si ferma sotto i 3 milioni di spettatori ma fa molto di più di5 che perde in malo modo. Non bastano De Sica e company con un film leggero e divertente in prima visione, rai 1questa volta ha la meglio. Gliin generale, non sono molto entusiasmanti ma per rivedere grandi numeri, bisognerà aspettare il nuovo anno. Il palinsesto di Rai 1, stravolto per i mondiali, sta ancora soffrendo e il periodo natalizio, non è certo quello giusto per fare bilanci. Ma ...