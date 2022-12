Argentina | ancora critiche per Martinez | l’attacco stavolta è inaspettato

Corriere dello Sport

... Salt Bae ha avuto acceso al campo dove è stato giocato l'ultimo match del Mondiale e le sue foto con la coppa vinta dall'sono diventate virali. Non sononote le circostanze che ...Lisandro stafesteggiando in, lo capisco, vincere il Mondiale col tuo Paese è il punto più alto della tua carriera. Ma Lisandro deve accettare che il 27 si gioca'. "La finale dei Mondiali va rigiocata", l'incredibile ipotesi per Argentina-Francia We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...