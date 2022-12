Antonella Clerici | la casa nel bosco immersa nella neve | un incanto natalizio video

(Di venerdì 23 dicembre 2022)vive in una bellissimanele, in occasione delle vacanze, ha condiviso unsuggestivo in cui mostra il giardino coperto dicondivide spesso via social la magia della sua bellissima villanatura. La conduttrice ha scelto di vivere lontana dal caos della big city, ritagliandosi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Lineadiretta24

è intervenuta nelle scorse ore sotto al post di Selvaggia Lucarelli per difendere Lorenzo Biagiarelli. Non si fa altro in questi mesi che parlare di Selvaggia Lucarelli e della ...Lorenzo Biagiarelli, interviene in sua difesa anche: 'A Ballando con le Stelle non è venuto fuori'.e Lorenzo Biagiarelli lavorano a stretto contatto tutti i ... Antonella Clerici, la corsa in ospedale: "subito dentro in codice ... Antonella Clerici ha condiviso l'atmosfera natalizia attraverso un video Instagram in cui mostra la sua casa nel bosco innevata ...Antonella Clerici è intervenuta nelle scorse ore sotto al post di Selvaggia Lucarelli per difendere Lorenzo Biagiarelli. Non si fa altro in questi mesi che parlare di Selvaggia Lucarelli e della polem ...