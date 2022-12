Annuncia il ritiro | l’ex Juventus lascia il calcio

Goal Italia

'Con un nodo in gola, ma con orgoglio, oggi ho deciso di voltare pagina': l'ex stella della Juventus ha annunciato così l'addio al calcio Riuscire a smettere quando si è un atleta di altissimo livello ...... dice addio alla nazionale camerunese a soli 26 anni in seguito alla cacciata daldella ... Sui propri account social, Andre Onana ha pubblicato una lunga lettera nella qualeil proprio ... Blaise Matuidi annuncia il suo ritiro: “E’ arrivato il momento di dire ... Blaise Matuidi annuncia il ritiro. L'ormai ex centrocampista francese dice basta a 35 anni d'età, gli ultimi due trascorsi in MLS all' Inter Miami. Già dal maggio del 2021 è anche direttore sportivo d ...Il mancino lascia lo storico coach Fischetti e passa a Vicenza con l'ex tecnico di Seppi: "Sto cercando la migliore versione di me stesso" ...