Anir | Ristorazione collettiva dimenticata | a parole non sono seguiti i fatti

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma, 23 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Si avvia verso la conclusione l'iter in Parlamento della Finanziaria proposta dal governo Meloni, ma rimane il deserto delle soluzioni trovate per il settore della, nonostante la situazione di crisi dell'intero settore composto da 1.500 aziende, 110.000 addetti e un fatturato complessivo di 6,5 miliardi di euro. "Voglio ringraziare - afferma il presidente dell', Lorenzo Mattioli - tutti gli interlocutori che nelle scorse settimane hanno mostrato il loro interesse nei confronti del nostro settore. Abbiamo avuto modo di interloquire con parlamentari e sottosegretari a vario titolo, raccogliendo con grande piacere la loro disponibilità. Apprendiamo con grande dispiacere che il nostro settore è stato derubricato, che non c'è la volontà di trovare una copertura nella ...

