Angela Merkel non ha detto a Der Spiegel che Usa e Nato «hanno pianificato la guerra in Ucraina»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’11 dicembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che l’ex cancelliera tedescaavrebbe rilasciato un’intervista alla testata tedesca Der, nella quale avrebbe «rivelato le vere radici della» in. Secondo questa ricostruzione,avrebbeche «gli Stati Uniti e i partner dellalaincontro la Russia». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale di. Sul sito del quotidiano tedesco non compare nessuna intervista ain cui si possono leggere simili ...

