Angela Merkel non ha detto a Der Spiegel che Usa e Nato «hanno pianificato la guerra in Ucraina»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’11 dicembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che l’ex cancelliera tedescaavrebbe rilasciato un’intervista alla testata tedesca Der, nella quale avrebbe «rivelato le vere radici della» in. Secondo questa ricostruzione,avrebbeche «gli Stati Uniti e i partner dellalaincontro la Russia». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale di. Sul sito del quotidiano tedesco non compare nessuna intervista ain cui si possono leggere simili ...

Contropiano

Non ultimaha rinsaldato la collaborazione con la Russia: durante i suoi 16 anni da cancelliera ha incontrato almeno due volte all'anno Vladimir Putin, vuoi nella dacia dello "Zar" a ...Recentementeha chiarito che certe persone all'interno della NATO non sono interessate a negoziati di pace. Le previsioni ottimistiche dei falchi Atlantici non sono condivise dai ... Angela Merkel: ricordi e bugie sugli accordi di Minsk C’è da chiedersi per quanto tempo ancora gli ucraini possano, o vogliano, restare in balia della fazione militarista di Washington alla quale Kissinger ha lanciato il suo avvertimento.Il fondo da 200 miliardi di euro ha messo in chiaro che la Germania è pronta a ogni azione per uscire dalla crisi energetica.